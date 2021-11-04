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Журнал НВ представляет ежегодный рейтинг 100 самых состоятельных украинцев, составленный совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Первые места в нем заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский.

Общий капитал «золотой сотни» составляет $47,4 млрд — это самый высокий показатель с 2014 года, хотя он еще очень не достигает довоенного 2013-го, когда их общее состояние оценивалось в $67 млрд. А рекордным для самых богатых украинцев был 2011-й — $83 ,7 млрд.

Восемь бизнесменов из рейтинга 2021 контролируют почти всю металлургию и химическую промышленность страны. Все они разместились в верхней части золотой сотни. Их состояние Dragon Capital оценил в $22,2 млрд, а это примерно половина от всего рейтинга. Сейчас в списке 10 миллиардеров против прошлогодних восьми и 90 мультимиллионеров. Семь из Топ-100 ушли в минус, 93 — в довольно ощутимый плюс.

Также в этом году рейтинг пополнился 13 новичками, среди которых звезды инновационной экономики: Влад Яценко (№ 8) со своим финансово-технологическим бизнесом Revolut и Максим Поляков (№ 14), совладелец космической компании Firefly Aerospace, работающей на рынке США.

Первая десятка самых богатых украинцев 2021 года выглядит так:

  •     Ринат Ахметов, СКМ - 11 млрд 544 млн долларов;
  •     Виктор Пинчук, EastOne Group - 2 млрд 603 млн долларов;
  •     Вадим Новинский, Smart Group - 2 млрд 440 млн долларов;
  •     Петр Порошенко, Roshen - 1 млрд 522 млн долларов;
  •     Константин Жеваго, Ferrexpo - 1 млрд 497 млн ​​долларов;
  •     Александр и Галина Гереги, Эпицентр-К - 1 млрд 462 млн долларов;
  •     Игорь Коломойский, Приват - 1 млрд 401 млн долларов;
  •     Влад Яценко, Revolut - 1 млрд 277 млн ​​долларов;
  •     Геннадий Боголюбов, Приват - 1 млрд 170 млн долларов;
  •     Дмитрий Фирташ, Group DF - 1 млрд 71 млн долларов;

Полный рейтинг доступен по ссылке
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