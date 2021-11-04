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Укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, особенно в области безопасности, входит в ключевые приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге.

«Уже 10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства», - сообщил он.

Кулеба подчеркнул, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США. Об этом договорились на переговорах 1 сентября в Белом доме лидеры двух стран, Владимир Зеленский и Джо Байден.

Министр отметил, что новая Хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам, стоящим перед Украиной и США, укрепляет трансатлантическое единство.

«Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнеров США в Европе», - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что в повестке заседания Комиссии будут вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбы с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

«2021 станет новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности. Теперь мы ведем системную работу по укреплению и углублению нашего стратегического партнерства», - отметил он.

Министр особо отметил, что с безопасностью напрямую связана и экономика. Поэтому усиление сотрудничества с США это также положительный сигнал для инвесторов и всех, кто стремится вкладывать средства в Украину, создавать рабочие места, развивать долгосрочные проекты.  
ForUm

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