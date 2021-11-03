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Президент Украины предложил Кабинету Министров представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, соблюдающего санитарно-эпидемические нормы, введенные в связи с пандемией COVID-19, в частности в регионах с «красным» уровнем эпиднебезопасности. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшемся под председательством Зеленского.

В скором времени правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений. В частности, эти программы должны предусматривать льготы по аренде помещений, кредитованию и оплате коммунальных услуг. Среди прочего, речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые соблюдают все санитарно-эпидемические нормы.

В октябре 251 заведение здравоохранения добавлено в список тех, которые оказывают стационарную помощь больным. Это позволило расширить коечный фонд почти на 30 тысяч мест. В настоящее время в Украине занято 51 577 койко-мест для пациентов с COVID-19 из выделенных 74 162. При этом 70 228 коек обеспечены подачей кислорода. Активных больных сейчас почти 443 тысячи.

Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях, выплатой надбавок медикам в размере 300%.

В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации. Эта область первой в Украине перешла в «красную» зону.
ForUm

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