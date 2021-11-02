При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении «руководителя регионального штаба Юнармии г. Севастополя» по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году обвиняемый вступил в должность «руководителя регионального штаба Юнармии г. Севастополя» с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей. Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в вооруженных силах РФ. Также провел ряд выступлений в средствах массовой информации для детального распространения и разъяснения особенностей подготовки военно-патриотического воспитания в организации.

Своими действиями руководитель штаба нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Юнармия – детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. В общем, руководители «организации» ставят своей целью «вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным управлением СБУ в АР Крым.