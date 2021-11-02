также в разделеОбщество
В центре вакцинации на киевском вокзале заработал пункт команды поддержки «Дии» 3
В «Дии» появился детский СOVID-сертификат 7
Украину накроют туманы 8
Суд возьмется за жалобу на обязательную вакцинацию 13
Пытки в «Изоляции»: Еще одному сотруднику «министерства ДНР» сообщили о подозрении 8
Получить COVID-сертификат в «Дии» теперь можно без фотоподтверждения 24
Беглого руководителя судебной администрации Херсонщины задержали в Киеве 9
43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID 14
НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Галантерника 11
Сообщено о подозрении «чиновнику ДНР», выдающему паспорта РФ в ОРДЛО 8
США провели консультации по накоплению российских войск на границе Украины 16
Фигурант схем Гладковского возглавил бюро, которое будет производить боеприпасы для Укроборонпрома 20
Хищения на ремонте Днестровской ГАЭС: у заказчиков и исполнителей работ провели обыски 82
В Кривом Роге – траур по погибшему тренеру и трем его воспитанникам 27
Politico показало снимки с войсками и техникой РФ на границе с Украиной 38
1 ноября. Картина дня 78
Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов 14
Минобороны отрицает информацию о наращивании российских войск на границе 61

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении «руководителя регионального штаба Юнармии г. Севастополя» по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году обвиняемый вступил в должность «руководителя регионального штаба Юнармии г. Севастополя» с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей. Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в вооруженных силах РФ. Также провел ряд выступлений в средствах массовой информации для детального распространения и разъяснения особенностей подготовки военно-патриотического воспитания в организации.

Своими действиями руководитель штаба нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Юнармия – детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. В общем, руководители «организации» ставят своей целью «вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным управлением СБУ в АР Крым.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
12
Теги