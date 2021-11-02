также в разделеОбщество
США провели консультации по накоплению российских войск на границе Украины 11
Фигурант схем Гладковского возглавил бюро, которое будет производить боеприпасы для Укроборонпрома 18
Хищения на ремонте Днестровской ГАЭС: у заказчиков и исполнителей работ провели обыски 11
В Кривом Роге – траур по погибшему тренеру и трем его воспитанникам 17
Politico показало снимки с войсками и техникой РФ на границе с Украиной 33
1 ноября. Картина дня 78
Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов 13
Минобороны отрицает информацию о наращивании российских войск на границе 43
В «красных» зонах усилят проверки COVID-сертификатов 13
Hromadske отказывается от ряда продуктов из-за нехватки финансирования 18
УЗ возобновляет курсирование международного поезда Мукачево-Будапешт 14
В двух отелях возле Рады откроют пункты вакцинации 9
СМИ рассказали о планах скандального таможенника Скоромного возглавить Одесскую ГТС 17
В Кабмине заявили о стабилизации в регионах, которые первыми вошли в «красную» зону 18
Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато после трехмесячного роста 26
У Госэкоинспекции претензии к «Киевводоканалу» на 24 миллиона 8
Укрзализныця получила первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов 61
Смерть Полякова: Полиция повторно допрашивает Скороход 12

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры сотруднику так называемой миграционной службы НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2016 злоумышленник активно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. В частности, находясь на должности «начальника сектора миграционной службы Ленинского РО Донецкого ГУ МВД ДНР», правонарушитель организует и направляет деятельность подчиненного ему сектора, в частности, на внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых документов, выданных российской оккупационной администрацией.

По данным правозащитных организаций, на неподконтрольных украинских властях территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. так называемых документов российской оккупационной администрации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5508 грн.
2
Теги