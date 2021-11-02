Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры сотруднику так называемой миграционной службы НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с апреля 2016 злоумышленник активно сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. В частности, находясь на должности «начальника сектора миграционной службы Ленинского РО Донецкого ГУ МВД ДНР», правонарушитель организует и направляет деятельность подчиненного ему сектора, в частности, на внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых документов, выданных российской оккупационной администрацией.

По данным правозащитных организаций, на неподконтрольных украинских властях территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. так называемых документов российской оккупационной администрации.