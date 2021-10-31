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В Донецком пограничном отряде провели полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности. Военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок.

Об этом сообщает штаб ООС.

Основной составляющей занятий были учебные стрельбы. Цель - совершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих.

По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.

Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.
ForUm

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