В Каховке Херсонской области запустили мобильный госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщает Херсонская ОГА в субботу, 30 октября.

"С сегодняшнего дня мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в Каховке, принимает на лечение больных COVID-19. В настоящее время в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет четыре аппарата ИВЛ. В нем работают четыре медицинские бригады. За одну смену там работают пять врачей - три реаниматолога, хирург и дерматолог.

Сам госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Одновременно в нем могут лечиться до 120 COVID-больных.