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Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter ( DDG-78) направляется в Черное море. Об этом 29 октября сообщило командование американского Шестого флота ВМС.

Судно вошло в акваторию моря в субботу, 30 октября; за ним следит Черноморский флот России, заявили в Центре управления обороны РФ, пишет российское информагентство ТАСС.

В Шестом флоте США рассказали, что американский эсминец в Черном море будет работать с союзниками и партнерами по НАТО. Остальные планы не уточняются.

USS Porter регулярно заходит в Черное море. Летом 2020 года он принимал участие в учениях Sea Breeze с Украиной, странами НАТО и партнерами. Последний раз эсминец заходил в Черное море в январе-феврале 2021-го, где участвовал в совместных операциях с партнерами из других стран, в частности, тренировался с украинскими ВМС.
ForUm

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