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В России за минувшие сутки впервые с начала пандемии обнаружили 40 251 случай заражения коронавирусом.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 1160 пациентов.

Предыдущий рекорд по числу заболевших в России фиксировали накануне — тогда инфицировались 40 096 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 8 472 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 человек умерли и 7 331 424 выздоровели.
ForUm

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