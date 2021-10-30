В России за минувшие сутки впервые с начала пандемии обнаружили 40 251 случай заражения коронавирусом.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 1160 пациентов.
Предыдущий рекорд по числу заболевших в России фиксировали накануне — тогда инфицировались 40 096 человек.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировали 8 472 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 человек умерли и 7 331 424 выздоровели.
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