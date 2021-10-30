Правоохранители задержали группу киберпреступников, совершавших атаки на компании в странах Европы и Америки. Нанесенный ущерб достигает 120 миллионов долларов.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в состав группировки входили 11 человек. Двое из них занимались распространением вредоносного программного обеспечения, остальные поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, добытые незаконным путем.

Злоумышленники совершали атаки вирусом-требователем на компании в странах Европы и Америки. Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний и требовали выкуп в криптовалюте за восстановление доступа к данным.

В целом хакеры совершили атаки более чем на 50 компаний в странах Европы и Америки. Среди пострадавших компании Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США.

Прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной операции, в которой приняли участие сотрудники Нацполиции, Офиса Генпрокурора с привлечением коллег из Европола, Евроюста, правоохранителями Республики Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

В настоящее время идет досудебное расследование по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и вымогательства ( ч. 2 ст. 361 и ч. 4 ст. 189 УК Украины.).

За совершенное злоумышленникам может грозить до 12 лет тюрьмы.