Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в рамках «дела Хизб ут-Тахрир» приговорил участников так называемой «третьей бахчисарайской группы» к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«56 лет лишения свободы четырех! Такой незаконный приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в отношении участников так называемой «третьей бахчисарайской группы», обвинив их по статье 205.5 Уголовного кодекса России (организация и участие в деятельности террористической организации)», - написала она в Facebook.

Омбудсмен подчеркнула, что российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров - 17 лет, Осман Сейтумеров - 14 лет, Рустем Сейтмеметов- 13 лет, Амет Сулейманов - 12 лет.

По словам Денисовой, «доказательств», приведенные российским обвинением, сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, которые постоянно путались в своих показаниях.

«Цинизм и ложь со стороны РФ привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них - сразу без трех: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров - родные братья, Рустем Сейтмеметов - их дядя по материнской линии», - отметила омбудсмен.

Амет Сулейманов - человек с инвалидностью, требует регулярного медицинского ухода, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем. Для него 12 лет колонии строгого режима равнозначно смерти.

Денисова призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на родину.