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Компания Facebook сменит свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом останется прежним, сообщает ВВС.

О ребрендинге было объявлено на ежегодной конференции девелоперов Facebook, по официальной версии новое название будет лучше соответствовать нынешней деятельности компании.

Facebook в последнее время делилась планами создания «метавселенной» - онлайн-мира, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.

Однако переименованию предшествовала лавина негативных публикаций о продуктах Facebook, основанных на внутренних документах, раскрытых бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген. По ее словам, Facebook во всех случаях ставила свои прибыли выше благополучия пользователей.

В 2015 году другой интернет-гигант, Google, провел похожую реструктуризацию, переименовав головную компанию в Alphabet. При этом продукты компании сохранили прежнее название, а новое в обиходе употребляется редко.
ForUm

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