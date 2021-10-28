В Ватикане идет ревакцинация от COVID-19. Папа Римский Франциск получил третью прививку от коронавируса, сообщает Digi24.

«Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вводить третью дозу вакцины от коронавируса, отдавая предпочтение людям старше 60 лет и уязвимым слоям населения», – заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Вместе с Папой Франциском также получил третью дозу вакцины 94-летний почетный Папа Бенедикт XVI.

Первые две дозы вакцины понтифик получил 13 января и 3 февраля.

Напомним, в сентябре Папа Римский выступил за вакцинацию. Франциск напомнил, что в течение десятилетий детей по всему миру вакцинировали от кори, паротита и полиомиелита, «и никто ничего не говорил». Он допустил, что страхи и неуверенность по поводу вакцин от Covid-19 вызваны разнообразием препаратов, быстрыми темпами утверждения и множеством «разделяющих» аргументов.

Понтифик отметил, что Ватикан вакцинировал своих резидентов, персонал и их семьи, за исключением небольшого круга людей. Сам Франциск получил прививку вакциной Pfizer.