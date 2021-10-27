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В Одессе в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Фото: Фейсбук Свято-Иверского монастыря

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Иверского монастыря, чин великого освящения совершил архиепископ Южненский Диодор (Васильчук).

После освящения в храме была совершена Божественная литургия. 

Как сообщалось, на Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ. Место под новый храм освятил епископ Дубенский Пимен.
ForUm

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