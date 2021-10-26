В Украине справки о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 будут выдаваться с 8 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

«Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания…», – сказал Ляшко.

Относительно того, выдают ли ее уже, министр отметил: «Нет, но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ».

По его словам, есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя.

«Но у нас часто откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6-8 месяцев», - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что «есть доказательная медицина и нужно ее слушать».

«Нет каких-либо прописанных норм, когда можно вакцинироваться после перенесенного ковида. Потому и используется общий подход. Если вы перенесли болезнь, нет острых симптомов, у вас восстановился организм, можете сразу идти и делать прививку. Не надо ничего никуда откладывать. Поскольку за то время, пока вы ждете – мифических 6 или 9 месяцев – шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика», – сказал министр здравоохранения.