также в разделеОбщество
Синоптики дали прогноз на ноябрь 2
В ЮНИСЕФ призвали не перебирать COVID-вакцинами 4
Арахамия прокомментировал мечту Данилова о «жесткой президентской республике» 6
После массовой вакцинации в Моршине нет госпитализированных с COVID-19 10
В МКИП определили музей, где может храниться «скифское золото» 16
В Харькове оштрафовали продавцов конфет из России 22
Против стрелявшего из автомата Кивы открыли дело 21
США признали Украину очень рискованной для путешествий 15
«Цветы Украины» просят суд отменить предписание о прекращении строительных работ 8
ГБР разоблачило полицейского, продававшего оружие криминалитету 9
Аксенов назвал решение суда по скифскому золоту «фиговым листком» 49
В Украине запустили реестр педофилов 20
Шмыгаль приехал в центр массовой вакцинации в Кропивницком 13
СБУ: Чиновники КГГА украли 12 млн, предназначенных на цифровую трансформацию 13
Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по делу захваченных активов в Крыму 41
Суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины 507
Шкарлет сдал экзамен по украинскому языку 15
СМИ: Ряд фигурантов санкций СНБО успели скрыть свои активы до подписания указов Зеленским 16

В Украине справки о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 будут выдаваться с 8 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

«Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания…», – сказал Ляшко.

Относительно того, выдают ли ее уже, министр отметил: «Нет, но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ».

По его словам, есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя.

«Но у нас часто откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6-8 месяцев», - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что «есть доказательная медицина и нужно ее слушать».

 «Нет каких-либо прописанных норм, когда можно вакцинироваться после перенесенного ковида. Потому и используется общий подход. Если вы перенесли болезнь, нет острых симптомов, у вас восстановился организм, можете сразу идти и делать прививку. Не надо ничего никуда откладывать. Поскольку за то время, пока вы ждете – мифических 6 или 9 месяцев – шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика», – сказал министр здравоохранения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги