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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, призвавших Анкару освободить гражданского активиста и бизнесмена Османа Кавалу, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, президент Турции посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты опубликовали аналогичные заявления с обещанием соблюдать статью 41 Венской конвенции, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, передает Интерфакс.

По словам Эрдогана, новое заявление послов демонстрирует, что те «отступили от клеветы на нашу страну».

«Теперь они будут более осторожны», - добавил президент Турции.

Ранее послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление с призывом к властям Турции «скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы», который четыре года находится в тюрьме без приговора по обвинениям в участии в антиправительственных протестах в 2013 году и в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

После этого послов этих десяти стран вызвали в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым. 23 октября Эрдоган поручил МИД Турции выдворить из страны послов десяти стран, выступивших в поддержку Кавалы.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в администрации Эрдогана ищут способы избежать выдворения послов из Турции из-за возможных последствий для турецкой экономики.
ForUm

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