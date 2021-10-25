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Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора проведена масштабная многоуровневая спецоперация по блокированию деятельности лиц, которые предоставляли услуги по легализации денежных средств в особо крупных размерах для представителей международных транснациональных хакерских группировок.

Как сообщила пресс-служба ОГП, спецоперация проводилась киберспециалистами СБУ во исполнение запроса компетентного органа Соединенных Штатов Америки об оказании правовой помощи в рамках международного сотрудничества.

В ходе расследования установлено, что группа лиц, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовали разветвленную сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводили сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников.

В ходе проведения санкционированных обысков правоохранителями выявлено и прекращено противоправный механизм создания, использования и сбыта самодельных программно-аппаратных средств, на которые злоумышленники заранее прописывали вредоносное программное обеспечение. С его помощью они получали доступ к цифровым кошелькам жертв с целью дальнейшего скрываемого похищения из них криптовалюты.

Сейчас осуществляется анализ большого объема изъятого информации для привлечения к уголовной ответственности иностранных заказчиков махинаций.
ForUm

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