Средняя месячная температура в ноябре 2021 года предполагается 1-7 ° тепла, что близко к норме, сообщил Украинский Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

Средняя месячная температура в ноябре составляет 0-4 °, на Закарпатье и юге страны местами 5-9 ° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 15-24 ° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами 25-31 ° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13 ° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 16-24 ° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 °.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора передзимья, что начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через + 5 ° в сторону понижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября).

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.