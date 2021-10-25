Сотрудники Черниговского районного управления полиции установили причастных к незаконной охоте на лося в лесу вблизи села Смолянка Олишевской территориальной общины.

Как сообщила пресс-служба облглавка, вечером 23 октября в полицию позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали во время обвалки туши.

Мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что человек умер. Остальные - сели в автомобили и скрылись.

Как только полиции стало известно об убийстве лося, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковый офицер полиции, оперативники, сотрудник разрешительной системы Черниговского районного управления полиции.

Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет.

Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин жители Киевщины, четвертый из Черниговщины. Последний оказался егерем этих угодий.

У 58-летнего жителя Мрынской общины полиция уже изъяла оружие.

По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта.

Причину смерти охотника должны установить медики.

Продолжается досудебное расследование, открытое по признакам части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины - незаконная охота.

Такое правонарушение карается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен, общественными работами на срок от 160 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.