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Оккупационные власти в Донецке снимают блокаду Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С территории гостиницы Park Inn уберут палаточный городок.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что оккупационная администрация Донецка решила свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина - рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина.

Также представители оккупационной власти заявили, что вопросом задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка будет заниматься МИД Российской Федерации.

Напомним, ранее представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что блокада наблюдателей связана с тем, что Россия пытается давить на миссию ОБСЕ.

Блокада в Донецке началась под формальным предлогом добиться освобождения боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который был задержан украинской стороной.
ForUm

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