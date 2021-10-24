Адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируют имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Гварамия заявил на брифинге в воскресенье, 24 октября, передает издание Новости - Грузия.

Как известно, Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24 день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.

"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили", - сказал Гварамия.

Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений", - сказал Гварамия, добавив, что в тюремной больнице это невозможно.