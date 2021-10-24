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В оккупированном Крыму за прошедшие сутки обнаружили 649 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество с начала пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного РФ «Министерства здравоохранения» полуострова.

«Зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Также сообщается о 13 погибших за сутки из-за последствий коронавируса.

 

Предыдущий рекорд по количеству инфицированных был зафиксирован 23 октября — 638 случаев.

20 октября в аннексированном Крыму на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом «власть» усилила карантин и запретила покидать дома людям старше 65 лет до «особого» распоряжения.
ForUm

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