В оккупированном Крыму за прошедшие сутки обнаружили 649 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное количество с начала пандемии.
Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного РФ «Министерства здравоохранения» полуострова.
«Зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 91 997 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.
Также сообщается о 13 погибших за сутки из-за последствий коронавируса.
Предыдущий рекорд по количеству инфицированных был зафиксирован 23 октября — 638 случаев.
20 октября в аннексированном Крыму на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом «власть» усилила карантин и запретила покидать дома людям старше 65 лет до «особого» распоряжения.
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