В Европе могут принять запуск газопровода Северный поток-2 без сертификации, поскольку Россия пользуется кризисными ситуациями. Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.

«Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет», - сказала она.

По ее словам, в конце следующей недели планируется встреча лидеров G20. И в повестке имеются вопросы преодоления энергетического кризиса.

«Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм, - ред.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо», - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что за первое полугодие 2021 года Газпром заработал более 10 миллиардов, а во втором полугодии газовый монополист России заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить".

Напомним, Президент Еврокомиссии упрекнула Россию в резком росте цены на газ.