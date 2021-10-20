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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение российского поставщика «Газпром» одним из факторов, приведших к резкому росту цен на газ в Европе.

Об этом президент Еврокомиссии заявила сегодня на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, выступление которой обнародовано на мультимедийном портале ЕС, сообщает корреспондент Укринформа.

«Глобальная экономика восстанавливается после пандемии, поэтому спрос на энергию растет во всем мире. Необычно длинная и холодная зима, а потом необычно жаркое и сухое лето были во всем Северном полушарии. Весь мир был поражен, независимо от энергетической и климатической политики стран или от устройства рынка электроэнергии. В Азии цены даже выше, чем здесь, в Европе. Но есть что-то особенное в европейской ситуации. Хотя «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты, он не ответил на рост спроса, как это происходило в прошлые годы», - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Европа сегодня является чрезвычайно зависимой от газа и чрезвычайно зависима от импорта этого топлива. Европа импортирует 90 процентов газа от общего потребления, что делает ее уязвимой.

«Ответ заключается в диверсификации наших поставщиков. Но также в соблюдении роли газа как переходного горючего и, что особенно важно, ускорения перехода к чистой энергии. Европейский Зеленый курс является основой европейского энергетического суверенитета в 21 веке, на среднюю и долгосрочную перспективу», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Еврокомиссия разработала меры по немедленному реагированию на рост цен на энергию, в первую очередь, для смягчения социального эффекта для наиболее уязвимого населения и для европейского бизнеса. Это будет предусматривать адресную помощь потребителям энергии, смягчения налоговых требований для бизнеса, особенно для малых и средних предприятий, временное использование такого инструмента как государственная помощь для прохождения сложного зимнего периода.

Как сообщалось, в течение нескольких прошедших месяцев цена природного газа на европейском рынке выросла в несколько раз и достигла 2 000 долларов за 1 000 кубических метров.

Представители правительства Украины последовательно предупреждали европейских партнеров, что этот кризис вызван, в том числе, энергетической политикой России, которая пытается таким образом давить на Европу с целью быстрого запуска газопровода «Северный поток - 2». Сейчас этот трубопровод, о завершении которого было объявлено 10 сентября, проходит сертификацию у немецкого энергетического регулятора, который, в свою очередь, должен предоставить собственные выводы на рассмотрение Еврокомиссии.

Действующая Газовая директива ЕС, так называемый 3-й энергопакет ЕС, исключает монопольное использование трубопровода одной компанией, и предусматривает разделение функций производства и транзита газа между различными субъектами рынка.
ForUm

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