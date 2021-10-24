Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Daily Sabah.

«Я дал необходимые указания нашему министру иностранных дел, сказал, что вы как можно скорее должны объявить 10 послов персонами нон грата», - цитирует издание заявление Эрдогана.

По его словам, иностранные дипломаты покинут страну, поскольку не понимают Турцию и не должны поддерживать активиста Османа Кавалы.

Известно, что 64-летний Кавала занимался издательским бизнесом. Он также вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, он был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.

В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.

В понедельник, 18 октября, посольства десяти стран в Турции (США, Норвегии, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) составили открытое обращение к турецким властям, потребовав немедленно освободить Кавалу.