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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, один военный получил ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 23 октября.

Отмечается, что режим прекращения огня дважды нарушался с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.

"Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Военные открывали ответный огонь.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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