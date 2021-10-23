За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, один военный получил ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 23 октября.
Отмечается, что режим прекращения огня дважды нарушался с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.
"Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Военные открывали ответный огонь.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время