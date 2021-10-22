Мальтийское правительство, судя по обновленному списку стран, чьим туристам запрещено с этого четверга въезжать на остров, внес Украину в «темно-красный список» из-за эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщается на сайте медицинского ведомства Мальты, передает Укринформ.
Так, любым украинцам - вакцинированным или невакцинированным - запрещено прибывать на Мальту с 21 октября с туристической целью.
Исключение составят сугубо особые случаи.
Для въезда на Мальту нужно в соответствии с требованиями властей острова следующее:
получить разрешение на один въезд;
иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус;
заполнить специальную форму;
провести на карантине 2 недели.
Стоит также напомнить, что в августе нынешнего года правительство Мальты признало украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.
А в июле этого года Мальта закрыла въезд всем невакцинированным туристам.
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