Погода в Украине: конец октября — начало ноября

Середина октября выдалась, на удивление, достаточно теплой. Практически полное отсутствие дождей и высокая температура воздуха позволили украинцам плавно провести лето и настроиться на осень. Причем как морально, так и физически. Если вы еще не успели приобрести зонт, то стоит это сделать: погода обещает быть дождливой.

Север и Юг страны: будет ли ощутимая разница?

Северный регион страны почувствует наступление холодного циклона уже 24 октября. Так, в воскресенье в Житомире температура воздуха упадет до 8℃. Но до 27 числа погода будет преимущественно сухой. А вот со среды и до 4 ноября жителей области ожидают ежедневные осадки. Похожая ситуация характерна и для столицы Украины. Правда, в Киеве дожди начнутся на день позже — с 28.10.

Более позитивная обстановка будет в южных областях. Так, погода в Одессе по данным Меты в конце этого месяца будет сухой. Не ожидаются дожди и в начале ноября. Такие прогнозы характерны и для других городов юга страны:

Херсон;

Днипро;

Донецк и т.д.

Правда, температура воздуха в городах Одесской области все же снизится: 27 октября синоптики обещают максимум 9℃. Ночью же температура едва прогреется до 5℃.

Западные и Восточные регионы Украины

Разница в погоде Восточных и Западных регионов страны будет несильной. Так, на Востоке с 27.10 по 4.11 прогнозируются осадки. Во Львове пик самой низкой температуры придется на 3 ноября — воздух прогреется всего до 6-7 градусов. Последним действительно теплым и солнечным деньком станет вторник — 26 октября. За ним последует похолодание. Причем характерно это для всего Востока: Тернополь, Черновцы и т.д.

Жителям Западных регионов повезет чуть больше. Так, в Харькове беспрерывные дожди начнутся только 29.10 и продлятся всего до 3 ноября. Правда, температура воздуха на Западе будет значительно ниже. В последний солнечный день месяца (27.10) температура на улице составит 10 градусов. Поэтому если вы еще не сделали оригинальные фото в лучах осеннего солнца, то стоит запланировать это мероприятие на среду.

Центральные регионы Украины: чем удивит погода здесь?

Центральные регионы страны ничем не удивят своих жителей и полностью последуют за холодным, по-осеннему мокрым циклоном, который постепенно накрывает Украину. В Виннице с 28 октября по 4 ноября прогнозируются:

Пасмурная погода;

Мелкий/средний дождь;

Понижение температуры до 8 градусов (3 ноября);

Несильный юго-западный ветер.

Самым теплым днем грядущих двух недель в Винницкой области станет пятница — 29 октября. Но погулять по уютным осенним паркам удастся вряд ли — весь день погода будет пасмурной и с осадками.

В Полтаве осадков будет чуть меньше (продлятся они с 29.10 до 3.11). Но и воздух здесь выше отметки в 13℃ (что прогнозируется на 29 октября) не прогреется. Похожую обстановку синоптики обещают и для Кропивницкого. Но тут будет потеплее: в предпоследний день этого месяца воздух прогреется до 16 градусов.

Октябрь, как ему и полагается, порадовал украинцев скупым бабьем летом и со спокойной душой передал пост дождливому и холодному ноябрю. Если вы еще не успели погулять по сухим осенним улочкам и создать фото в желтой листве — поторопитесь. С 27 числа сделать это не получится: все деревья опадут из-за дождей, а листва потеряет свой привлекательный вид.