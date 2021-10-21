Сотрудники АО «Укрзализныця» за первую половину суток 21 октября 2021 не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов: сертификата о вакцинации или документе о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательный тест на COVID-19.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

В частности, на поезд № 18 Ужгород – Харьков из-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров, № 81 Ужгород - Харьков - 1 пассажир, № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира, № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира и № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир, № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.

Дважды к поездам вызывались представители Национальной полиции Украины.

АО «Укрзализныця» призывает всех пассажиров неуклонно соблюдать новые правила проезда транспортом, которые утвердил Кабинет Министров Украины постановлением №1236.

Напомним, что кроме билета и документа, удостоверяющего личность для проезда поездами дальнего следования, пассажиры должны иметь:

сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении «Дия»);

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

В случае отсутствия указанных документов, пассажиры могут сделать экспресс-тест на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. А также в пунктах вакцинации, работающих на вокзалах.

В дальнейшем АО «Укрзализныця» планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут функционировать пункты вакцинации и тестирования.

В случае возникновения вопросов просим обращаться на горячую линию АО «Укрзализныця» по телефону: 0-800-503-111.