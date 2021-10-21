Пятница в Украине будет очень теплой – столбики термометров достигнут + 14 + 20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины - там завтра ожидается + 10 + 16 градусов.

Однако в целом ощущения будут почти летние.

Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно!

На Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.

В Киеве 22-го октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16 +17 градусов!

Однако западный ветер будет сильным, порывистым.

Дожди маловероятны.

В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, подвинет похолодание, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных областей 23 октября еще побудет теплая погода.

А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся «минусы», а в течение дня едва теплиться + 5 + 11 градусов.

Еще одни теплые дни ожидаются ориентировочно с 27-29 октября!

Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.

«Не перепутайте: завтра еще тепло, с субботы - похолодание, с середины следующей недели – потепление», - сообщила синоптик.