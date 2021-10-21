Пятница в Украине будет очень теплой – столбики термометров достигнут + 14 + 20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины - там завтра ожидается + 10 + 16 градусов.
Однако в целом ощущения будут почти летние.
Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно!
На Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.
В Киеве 22-го октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16 +17 градусов!
Однако западный ветер будет сильным, порывистым.
Дожди маловероятны.
В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, подвинет похолодание, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных областей 23 октября еще побудет теплая погода.
А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся «минусы», а в течение дня едва теплиться + 5 + 11 градусов.
Еще одни теплые дни ожидаются ориентировочно с 27-29 октября!
Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.
«Не перепутайте: завтра еще тепло, с субботы - похолодание, с середины следующей недели – потепление», - сообщила синоптик.
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