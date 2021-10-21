6 подозреваемых, среди которых - гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на расследование, проведенное Главным прокуратурой Стамбула, передает Украинская правда.

Как пишет Sabah, «было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие».

Как отмечается, подозреваемые – граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Подозреваемых задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября.

Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже». За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.