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CDTO Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич рассказал об успехах цифровизации коммунальных служб города.

«Одной из основ города является инфраструктура. И для того чтобы успешно руководить городом, нужно иметь актуальные и оперативные данные о его объектах – школах, садиках, больницах и тому подобное. Именно поэтому Киев развивает сеть IoT и ее возможности в различных сферах. От системы мониторинга состояния качества воздуха в ЖКХ. И это только начало!» - приводит слова Оленича пресс-служба КГГА.

Также он рассказал о первых успешных кейсах использования IoT-решений для коммунальных служб на отдельных объектах городской инфраструктуры, среди которых:

  • мониторинг микроклимата в детских садах, школах, больницах;
  • контроль присутствия в помещениях, доступа к щитовым шкафам, окнам, крышам, люкам, подземным коммуникациям;
  • дистанционное снятие показаний с приборов учета;
  • наблюдения перемещения техники и оптимизация ее использования с целью повышения эффективности;
  • управление и контроль вывоза мусора.

«В планах - масштабировать сеть и обеспечить 100% покрытие. Почему это важно для киевлян? Это позволит городу вовремя отправлять спецтехнику на проблемные участки, не допускать переполнения мусорных контейнеров и создавать комфортные условия для проживания в мегаполисе», - добавил Оленич.
ForUm

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