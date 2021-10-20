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Компания «Харьковгаз» объяснила отключение газа в селе Благодатное действиями псевдоактивистов. Об этом представители компании рассказали 19 октября в комментарии Украинской правде.
«Харьковгаз» 11 октября должен был выполнить ремонт на газопроводе и в газорегуляторных пунктах. Неизвестные тогда заблокировали работу специалистов «Харьковгаза» и спецтехнику компании.

«Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа», – объяснили ситуацию в «Харьковгазе». 

При содействии государственных органов власти 16 октября «Харьковгаз» возобновил ремонт и подготовил газопроводы к испытаниям. Пустить газ должны были 17 октября. 

«Псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт «Харьковгаза», начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения», – сообщили в компании.

Указанные лица повредили автотранспорт компании и пытались сломать телефоны ее сотрудников, утверждает «Харьковгаз». 

Благодаря усилиям власти и правоохранителей 17 октября газоснабжение в селе восстановили. Стоимость услуг оператора устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Компания заявила, что не имеет отношения к продаже газа и занимается только его распределением.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против «Харьковгаза». В спецслужбе говорят, что после отключения газа компания требовала дополнительные деньги от потребителей, «прикрываясь» президентом и руководством государства.

От жителей села требовали подписать дополнительное соглашение на несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. В результате каждая семья должна была платить за газ на 1200–1800 грн больше за год.

Компания «Харьковгаз» входит в группу РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.
 
ForUm

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