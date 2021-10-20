СБУ исследует обстоятельства, при которых АО «Харьковгаз» отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

По данным пресс-службы, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно «прикрываясь» президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

По информации СБУ, должностные лица АО «Харьковгаз» оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

Сразу после отключения от житеей села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год.

Представители АО «Харьковгаз» отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор. То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение.

При этом руководство «Харьковгаза» заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог.

Таким образом, у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжение в село восстановили 17 октября.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Справка: Акционерное общество «Харьковгаз» на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.