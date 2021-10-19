Сегодня около 10:00 часов в Печерское управления полиции поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение немедленно прибыли спецназовцы полка № 2, сообщила пресс-служба облглавка.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на месте в полицию обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства события:

«В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного».

В ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.