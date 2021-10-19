Уже завтра, 20-го октября, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +12 +16 градусов, на Западе до +18, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Холод еще задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем 7 + 11 градусов.
В дальнейшем, 21-22 октября теплая погода охватит практически всю нашу территорию. А в западных областях даже вероятно местами + 19 + 22 градуса.
Из-за сильного влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны.
В Киеве 20-го октября дождей не предвидится. Но также потеплеет до +14 градусов!
При этом ожидается сильный до штормового ветер.
Но 21 и 22 октября в Киеве вероятно даже до +18 градусов!
Уже 23-24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.
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