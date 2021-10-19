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Уже завтра, 20-го октября, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +12 +16 градусов, на Западе до +18, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Холод еще задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем ​​7 + 11 градусов.

В дальнейшем, 21-22 октября теплая погода охватит практически всю нашу территорию. А в западных областях даже вероятно местами + 19 + 22 градуса.

Из-за сильного влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны.

В Киеве 20-го октября дождей не предвидится. Но также потеплеет до +14 градусов!

При этом ожидается сильный до штормового ветер.

Но 21 и 22 октября в Киеве вероятно даже до +18 градусов!

Уже  23-24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.
ForUm

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