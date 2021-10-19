Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» № 1807-ІХ, который Верховная Рада приняла 8 октября 2021. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и реализации инфраструктурных проектов», - говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн.

Дополнительные доходы будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будет направлено на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. На развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 15 млрд грн.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины, 2 млрд грн - на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Кроме того, 1 млрд грн будет направлено на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.