Неделя в Украине обещает градусные качели. Сначала столбики термометров поползут вниз - будет холодно, днем ​​не выше 7 + 12 градусов, а ночью до небольших «минусов».

Со среды, с 20-го октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Вероятно, максимально до + 15 + 18 градусов! Но уже 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящый холодный воздух», - написала она.

В Киеве завтра – без осадков, разве что ближайшей ночью останется немного влажного атмосферного фронта.

В течение дня вторника будет холодно, +8 +9 градусов.

В середине этой недели в Киеве ожидается потепление до + 14 + 18 градусов.

В воскресенье, 24-го октября, начнется существенное похолодание.