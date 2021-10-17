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Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов с целью развития оздоровительного туризма.

Об этом сообщает Türk Time.

Страна в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

«Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг, - ред.), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме», — сообщил заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Киран.

По словам заместителя министра, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Мы стремимся увеличить валютные поступления с одного млрд долларов, которые имеем сейчас, до трех миллиардов долларов до 2023 года», — сообщил заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.
ForUm

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