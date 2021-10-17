также в разделеОбщество
На Афоне спасли двух украинцев 9
Глава Херсонской ОГА: Области необходимо в четыре раза больше кислорода 10
Минздрав: 7-10% больных COVID-19 - дети 9
Из-за драки в харьковском метро машиниста электропоезда отстранили от работы 10
За сутки российские оккупанты 11 раз нарушали «тишину» на Донбассе 9
Ляшко подтверждает высокий уровень вакцинации среди врачей и учителей 9
COVID-19 в Украине: за сутки заболели более 11 тысяч человек 16
В Харькове «минировали» четыре торговых центра 13
Во Львове девушку-фотографа похитили и требовали 2 млн евро выкупа 39
Весной в Украине введут электронные рецепты для всех лекарств 18
В ГБР рассказали о случаях полицейского произвола в нескольких областях 17
Жители Херсона резко захотели сделать прививку от COVID-19 68
Еще один город объявил о досрочных каникулах в школах 16
СБУ задержала преступников, которые скрывались 5 лет 152
Ляшко рекомендует не ждать полгода для повторной вакцинации 48
Еще 150 тысяч украинцев получили COVID-прививки 12
В приложении Дія вскоре появятся услуги для ветеранов 22
За сутки в Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса 42

В Украину идет похолодание с морозами. С понедельника в украинских областях ухудшится погода.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября. Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Температура воздуха составит:

на западе днем +7+13, а ночью -1+4,

на севере днем +8+10, а ночью +2+4,

на востоке днем +7+ 13, а ночью +2+5,

на юге днем +10+14, а ночью +3+7,

в центре днем +8+10, а ночью +3+7.

Синоптики также предупреждают, что с 16 по 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги