В Украину идет похолодание с морозами. С понедельника в украинских областях ухудшится погода.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября. Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
Температура воздуха составит:
на западе днем +7+13, а ночью -1+4,
на севере днем +8+10, а ночью +2+4,
на востоке днем +7+ 13, а ночью +2+5,
на юге днем +10+14, а ночью +3+7,
в центре днем +8+10, а ночью +3+7.
Синоптики также предупреждают, что с 16 по 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.
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