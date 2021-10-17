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В России за минувшие сутки, 16 октября, зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом за все время пандемии.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за сутки обнаружили 34 303 инфицированных, умерли 917 пациентов.

Больше всего больных обнаружили в Москве (6740 пациентов), Санкт-Петербурге (3323) и в Подмосковье (2759).

Общее количество заболевших с начала пандемии в России достигло почти восьми миллионов человек, умерли от COVID-19 более 223 000 человек.

По данным РФ, в оккупированном Крыму за сутки также зафиксировали антирекорд по количеству выявленных случаев заражения — 586 человек. От коронавируса погибли 13 человек.
ForUm

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