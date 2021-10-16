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На Буковине в селе Усть-Путила неизвестные ограбили храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, грабители похитили 7 тыс грн из кассы храма.

В ночь с 11 на 12 октября неизвестные ограбили храм Украинской Православной Церкви в селе Усть-Путила и пытались проникнуть еще в два.

Грабители взломали замки в храмах в честь святого великомученика Димитрия села Дихтинец и в честь святых апостолов Петра и Павла села Плоская, но внутрь церквей попасть не смогли.

По данным фактам поданы сообщения в полицию. 
ForUm

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