В конце октября ожидается официальный визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию. Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины», - пояснил он.

Также планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.

«Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании уже через месяц смогут посмотреть, что было сделано за год и направить усилия на будущее», - добавил Пристайко.

Посол также отметил, что подобные визиты происходят постоянно.

«Недавно был вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции [Алексей Резников], которому был интересен опыт Великобритании - как реинтегрировать территории. Нам особенно интересно, что происходило в Северной Ирландии, как эти ненависть, терроризм переросли в политический процесс, и сейчас более-менее все утряслось», - пояснил он.