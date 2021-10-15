Инициатива «Национальной платформы» против закрытия школы и больницы в Херсонской области продолжает набирать обороты. На прошлой неделе лидер партии Екатерина Одарченко объявила в сети Интернет обращение ко всем политическим партиям Украины, независимо от их идеологических взглядов относительно поддержки обращения к Кабмину о критической ситуации с уничтожением социальной инфраструктуры сельских общин Херсонщины.

Сегодня уже более десятка депутатов различных парламентских сил среди которых председатель Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, представитель «За Будущее» Анна Сороход, председатель подкомитета по вопросам гражданской защиты населения Сергей Шахов, и многие другие поддержали обращение «Национальной платформы».

В частности, Сергей Шахов (депутатская группа «Доверие») обратил внимание на принципиальную позицию «Национальной платформы» относительно сохранения школ и больниц и отстаивании конституционного права людей на охрану здоровья и полное среднее образование как в городах, так и в селах. Нардеп отметил необходимость внесения изменений в закон о бюджете, чтобы исправить ситуацию с финансированием школьного образования в сельских общинах.

Обращение к Кабинету Министров Украины, как к центральному исполнительного органа власти, поддержала и председатель фракции Родина Юлия Тимошенко.

Она считает, что предоставление статуса опорных еще двум больницам области хотя бы частично исправит ситуацию и обеспечит своевременный доступ к медицинским услугам на юге Херсонщины.

Екатерина Одарченко поблагодарила депутатов от жителей Херсонщины, за возможность объединения вокруг решения конкретных проблем региона, и подчеркнула, что кризис в содержании социальной инфраструктуры сельских общин является общей и решать ее нужно системно на государственном уровне.

Напомним, что кризисная ситуация в регионе сложилась из-за планов так называемой «оптимизации» учреждений школьного образования, и медицины. По сути привело к закрытию школ со старшими классами в селах, и ликвидацией районных больниц.

Под требованиями Херсонщины в Кабмин уже собрано более 15 000 подписей, протесты распространяются по всей Херсонщины.