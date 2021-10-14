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Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения «Одесский художественный музей» как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему статуса национального. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

С повышением статуса музея возрастет внимание ценителей искусства к нему, а работники заведения будут получать более достойную оплату труда.

Согласно указу главы государства, правительство должно обеспечить проведение реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.

Ремонт сооружения начнется в этом году в рамках программы «Большая реставрация», которая занимается восстановлением объектов культурного наследия.

Кроме того, Одесская областная государственная администрация совместно с Одесским облсоветом должны проработать вопрос о присвоении Одесскому национальному художественному музею имени украинского художника Александра Ройтбурда, который был директором этого учреждения в 2018-2021 годах.

После смерти художника в августе этого года Министерство культуры и информационной политики Украины поддержало инициативу предоставить музею статус национального, о чем мечтал Александр Ройтбурд. Сегодня, 14 октября, исполняется 60 лет со дня рождения художника. Он умер 8 августа.
ForUm

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