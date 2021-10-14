Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, этим документом глава государства поставил задачу Кабинета Министров безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабмин ежеквартально должен информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.