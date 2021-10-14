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По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, Зеленский возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну.

Была объявлена ​​минута молчания, после чего военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины.

Воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Также память погибших за Украину почтили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Кроме того, на Михайловской площади президент осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Зеленскому продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio- 2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 «Гром» и Skyfist.
ForUm

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