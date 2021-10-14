Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), цель которой - определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters, BBC и NPR.

В группу вошли 26 экспертов. В частности, это Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском Ухане.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

Кроме коронавируса, SAGO также изучит происхождение других патогенов высокого риска.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть «нашим последним шансом» определить происхождение SARS-CoV-2.

Напомним, пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.

14 января команда экспертов ВОЗ прибыл в Китай для исследования происхождения пандемии. Миссия не смогла точно определить источник коронавируса. Однако, сообщалось, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не принадлежит к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

Впоследствии стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.

В июле ВОЗ предложила второй этап исследований происхождения коронавируса.