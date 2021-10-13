Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников», - сказано в указе.
Алена Вербицкая - советник заместителя руководителя Офиса президента Украины, председатель Консультативного совета по вопросам защиты прав защитников Украины.
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