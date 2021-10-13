Завершено специальное досудебное расследование в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины), сообщила пресс-служба Донецкой прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с 2014 по 2015 годы житель Ясиноватского района активно воевал против Вооруженных сил Украины в районе села Пески в должности старшего офицера реактивного артиллерийского дивизиона незаконного вооруженного формирования «Оплот».

Кроме того, с 2016 по 2018 годы злоумышленник, будучи командиром реактивного артиллерийского дивизиона так называемой республиканской гвардии «ДНР», воевал против украинских защитников на территории Углегорска. Также был заместителем и первым заместителем командира Республиканской гвардии - командиром воинской части указанного вооруженного формирования. За время службы на боевиков обвиняемый получил звание «гвардии полковник».

Находясь на указанных должностях, обвиняемый организовывал обеспечение личного состава НЗФ огнестрельным оружием, боевыми припасами, военной формой, контролировал кадровые вопросы по комплектованию структурных подразделений «военной части».

Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение в Красноармейский районный суд. Поскольку злоумышленник скрывается от следствия, его будут судить заочно.

Максимальное наказание за указанные преступления - 15 лет лишения свободы.