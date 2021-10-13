также в разделеОбщество
Во Львове задержали турка, находящегося в международном розыске 9
ВАКС заочно арестовал сына Януковича 11
Осуществляли разведку с повязками СЦКК: ВСУ задержали боевика «ЛНР» 12
Минобразования рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября 11
В РФ украинца осудили за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 12
Турфирма и медлаборатория зарабатывали 500 тысяч в месяц на поддельных справках 20
Путин отправил Поклонскую послом на остров возле Африки 31
Новые правила перевозок: COVID-сертификат будут проверять перед посадкой в поезд 36
Арахамия дважды летал в Вену самолетом из структуры Фирташа 11
Для бронетехники ВСУ закупали некачественные гусеницы, Минобороны «не видело» 21
ТОП-чиновника УЗ отстранили из-за подозрений в коррупции 29
Невакцинированных до ноября учителей отстранят от работы 322
Минздрав инициирует досрочные школьные каникулы 46
12 октября. Картина дня 15
В Донецкой области будут заочно судить «народного депутата ДНР» 16
Половине Украины обещают дожди на завтра, холодно 52
В Украине хотят ужесточить наказание за незаконное ношение госнаград 33
В Украине заблокировали канал сбыта фальшивых долларов премиум-качества 17

Завершено специальное досудебное расследование в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины), сообщила пресс-служба Донецкой прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с 2014 по 2015 годы житель Ясиноватского района активно воевал против Вооруженных сил Украины в районе села Пески в должности старшего офицера реактивного артиллерийского дивизиона незаконного вооруженного формирования «Оплот».

Кроме того, с 2016 по 2018 годы злоумышленник, будучи командиром реактивного артиллерийского дивизиона так называемой республиканской гвардии «ДНР», воевал против украинских защитников на территории Углегорска. Также был заместителем и первым заместителем командира Республиканской гвардии - командиром воинской части указанного вооруженного формирования. За время службы на боевиков обвиняемый получил звание «гвардии полковник».

Находясь на указанных должностях, обвиняемый организовывал обеспечение личного состава НЗФ огнестрельным оружием, боевыми припасами, военной формой, контролировал кадровые вопросы по комплектованию структурных подразделений «военной части».

Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение в Красноармейский районный суд. Поскольку злоумышленник скрывается от следствия, его будут судить заочно.

Максимальное наказание за указанные преступления - 15 лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги